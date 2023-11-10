Пушков призвал ввести налоги для 26 международных интернет-компаний

В настоящее время в России работает 26 интернет-компаний, необходимо выработать свои подходы и принципы в области налогообложения таких гигантов, заявил 10 ноября председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе заседания комиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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