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В России усилят контроль за ситуацией на топливном рынке

Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашения с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС.

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