Александр Сырский. Вчера 22K прочитали Красногоровка была последним оплотом ВСУ в непосредственной близости от Донецка, который Киев в течение долгого времени планировал использовать как плацдарм для возможного наступления на столицу ДНР.
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