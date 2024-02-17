Посол России ответил на заявления США о Навальном

Антонов назвал вмешательством в дела России заявления США о Навальном Комментарии США о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) являются вмешательством во внутренние дела России.