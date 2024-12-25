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Наджиев высказался о гонораре Шаляпина в миллион за корпоратив

Наджиев высказался о гонораре Шаляпина в миллион за корпоратив

Певца Игоря Наджиева прекрасно знают по таким песням, как «Ну, целуй!» на стихи Сергея Есенина, «Свадебные свечи», «Капкан», «Надейся на Бога!» на стихи Леонида Дербенёва, «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Ангел-хранитель», «Наша честь», музыку к которым написал Максим Дунаевский на стихи Леонида Дербенёва, а также авторским «Русь многонациональная», «Боже, храни Россию!», «Удалые кони», «Над Афганом — небо-саван», «Если я не дойду.

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