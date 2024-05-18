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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Ман Сити» берут приз футболисту сезона АПЛ 5 лет подряд: Фоден, Холанд, Диаш и дважды де Брюйне

Ранее Фил Фоден был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Англии. В прошлом сезоне награду получил Эрлинг Холанд.

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