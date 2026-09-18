Metro Москва
МоскваРоссияМирДеньгиНаука и ТехнологииСтиль жизниДомРазвлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro Москва

4 подписчика

Самые дерзкие операции спецслужб: подрыв тысяч пейджеров, штурм аэропорта и госпереворот

Самые дерзкие операции спецслужб: подрыв тысяч пейджеров, штурм аэропорта и госпереворот

Обзор самых выдающихся спецопераций в истории: подрыв тысяч пейджеров членов "Хезболлы", освобождение заложников в Уганде (операция "Шаровая молния"), штурм дворца афганского диктатора (операция "Шторм-333") и свержение правительства в Иране (операция "Аякс").

Вернуться к статье