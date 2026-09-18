Самые дерзкие операции спецслужб: подрыв тысяч пейджеров, штурм аэропорта и госпереворот

Обзор самых выдающихся спецопераций в истории: подрыв тысяч пейджеров членов "Хезболлы", освобождение заложников в Уганде (операция "Шаровая молния"), штурм дворца афганского диктатора (операция "Шторм-333") и свержение правительства в Иране (операция "Аякс").
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