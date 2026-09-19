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МОСИНФОРМ

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Москвич Дмитрий Романов стал победителем Кубка России по пулевой стрельбе

Москвич Дмитрий Романов стал победителем Кубка России по пулевой стрельбе

Два представителя Москвы заняли первое и второе места на Кубке России по пулевой стрельбе в упражнении «Винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов, движущаяся мишень».

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