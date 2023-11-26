В правящей партии Грузии обвинили оппозицию в попытках вызвать хаос в стране

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Чиковани заявил, что представители оппозиции надеялись, что Тбилиси получит отрицательный отзыв по статусу кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС), чтобы "вызвать хаос".
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