В правящей партии Грузии обвинили оппозицию в попытках вызвать хаос в стране

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Чиковани заявил, что представители оппозиции надеялись, что Тбилиси получит отрицательный отзыв по статусу кандидата на членство в Европейском союзе (ЕС), чтобы "вызвать хаос".