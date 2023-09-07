Ассоциация городов Украины: действия кабмина грозят сорвать отопительный сезон

Отопительный сезон в украинских регионах находится под угрозой срыва из-за действий правительства страны, говорится в заявлении негосударственной организации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины», опубликованном на её сайте.
Отопительный сезон в украинских регионах находится под угрозой срыва из-за действий правительства страны, говорится в заявлении негосударственной организации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины», опубликованном на её сайте.
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