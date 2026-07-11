Постпредство России обвинило генсека ООН в превышении полномочий

Ваш браузер не поддерживает видео. t.me/Постпредство России при ООН Политически мотивированные действия западных стран и лояльных им делегаций уже не вызывают удивления, но присоединение к ним руководства Секретариата ООН категорически неприемлемо.
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