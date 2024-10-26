В районе Веселого в Курской области десантники ВС РФ захватили украинские БМП M2A2 Bradley ODS-SA и бронеавтомобиль Kirpi.
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В районе Веселого в Курской области десантники ВС РФ захватили украинские БМП M2A2 Bradley ODS-SA и бронеавтомобиль Kirpi.
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