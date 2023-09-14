Легкий овощной суп за 20 минут! Самый простой и быстрый суп с овощами на курином бульоне!

Вот и сегодня, буду готовить овощной суп из того, что есть в холодильнике. Пошаговый рецепт: В моем наборе лук, морковь, картофель, свежие помидоры, сладкий перец, кабачок, капуста, различная зелень, чеснок и даже консервированный зеленый горошек.