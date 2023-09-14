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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Легкий овощной суп за 20 минут! Самый простой и быстрый суп с овощами на курином бульоне!

Вот и сегодня, буду готовить овощной суп из того, что есть в холодильнике. Пошаговый рецепт: В моем наборе лук, морковь, картофель, свежие помидоры, сладкий перец, кабачок, капуста, различная зелень, чеснок и даже консервированный зеленый горошек.

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