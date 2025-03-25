Россия и Иран обсуждают крупные проекты и культурные инициативы в Москве

На ужине в Посольстве Ирана министр энергетики Сергей Цивилёв и посол Казем Джалали обсудили совместные инфраструктурные проекты и подготовку к заседанию комиссии в Москве, а также развитие культурных связей и участие в мероприятиях к годовщине Победы.