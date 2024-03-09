Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Бабло оказалось важнее": Гагарину, Лепса и Shaman затравили в сети после их отказа исполнять гимн России на матче сборной

"Бабло оказалось важнее": Гагарину, Лепса и Shaman затравили в сети после их отказа исполнять гимн России на матче сборной

Интересная жизнь с Vera Star Фото: smartik.ru В преддверии одного из самых ожидаемых матчей между сборными России и Сербии, который пройдет в Москве 21 марта, возникла резонансная ситуация вокруг исполнения гимна России.

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