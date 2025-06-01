Дзюба о новом контракте с «Акроном»: «Еще годик придется меня потерпеть. Мне безумно нравится в Тольятти, спасибо городу, болельщикам, клубу»

В воскресенье 36-летний нападающий и «Акрон» подписали соглашение еще на один сезон. Сообщалось, что зарплата Дзюбы в клубе – 3 млн рублей в месяц, 500 тысяч игрок получит за каждый выход на поле и по 1 млн за голевое действие.