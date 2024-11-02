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Умные камеры будут штрафовать свердловчан за еще один вид нарушения

Умные камеры будут штрафовать свердловчан за еще один вид нарушения

Теперь умные камеры способны фиксировать пересечение сплошной линии.Умные камеры научились штрафовать свердловских автомобилистов за пересечение сплошной линии.

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