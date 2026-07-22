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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новичок «Нетс» Майкел Браун: «Я гений в плане технической реализации и интенсивности на площадке»

6-й номер драфта-2026 разыгрывающий Майкел Браун провел 3 матча в рамках Летней лиги за «Нетс», набирая 16,7 очка, 4 передачи на 2,7 потери и 1,7 перехвата при 39,5% точности с игры и 33,3% из-за дуги.

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