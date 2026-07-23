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RT Russia

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Песков: Кремль сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: Кремль сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о дате визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.

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