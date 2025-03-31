Привилегированная элита: было ли в СССР декларируемое властями равенство?

В Советском Союзе официально провозглашались принципы равенства и справедливости, но на практике существовала скрытая система привилегий для партийной верхушки, высокопоставленных чиновников и избранных деятелей культуры.
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