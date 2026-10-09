Глава Пентагона подтвердил проведение казни военного Хасана в прямом эфире

Казнь Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе Форт Худ в Техасе, будет транслироваться в прямом эфире.
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