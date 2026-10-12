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«Слаженные и профессиональные действия»: над Россией за ночь уничтожен 151 украинский БПЛА

«Слаженные и профессиональные действия»: над Россией за ночь уничтожен 151 украинский БПЛА

В ночь на 12 октября силы ПВО перехватили и уничтожили БПЛА противника, сообщает Минобороны. По данным ведомства, над территорией России уничтожен 151 беспилотник.

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