Проект реализуется в рамках научно-образовательной инициативы Space-Pi В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ создали прототип прибора для регистрации энергичных электронов, которые вызывают полярные сияния.
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