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Где смотреть бой Уокер – Оздемир на UFC on ABC 6, во сколько начало прямой трансляции 22 июня

Где смотреть бой Уокер – Оздемир на UFC on ABC 6, во сколько начало прямой трансляции 22 июня

На субботу, 22 июня 2024 года запланирован турнир по ММА — UFC Saudi Arabia. В основном карде в октагоне встретятся бойцы в полутяжелом весе — Джонни Уокер против Волкана Оздемира.

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