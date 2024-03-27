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Ребров рассказал, что в перерыве матча с Исландией в украинской раздевалке прошел разговор на повышенных тонах

Ребров рассказал, что в перерыве матча с Исландией в украинской раздевалке прошел разговор на повышенных тонах

Сергей Ребров рассказал, как в сборной Украине отреагировали на неудачный первый тайм с Исландией. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы своей команды в финальном стыке отбора Евро-2024 с Исландией (2:1), признавшись, что в перерыве игры в раздевалке прошел разговор на повышенных тонах.

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