Ребров рассказал, что в перерыве матча с Исландией в украинской раздевалке прошел разговор на повышенных тонах

Сергей Ребров рассказал, как в сборной Украине отреагировали на неудачный первый тайм с Исландией. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от победы своей команды в финальном стыке отбора Евро-2024 с Исландией (2:1), признавшись, что в перерыве игры в раздевалке прошел разговор на повышенных тонах.