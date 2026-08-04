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Кендрик Перкинс: «Дэвион Митчелл попросил у меня номера Шамперта и Тони Аллена, чтобы стать лучше в защите»

По словам экс-игрока НБА и эксперта Кендрика Перкинса , защитник «Хит» Дэвион Митчелл работает по разным направлениям, чтобы стать лучше перед новым сезоном.

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