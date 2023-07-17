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Дэвид Гриффин: «У нас не было ни одного разговора об обмене, в котором бы упоминалось имя Зайона. «Зайон надевает носки» – люди кликают на это. Сегодня очень легко создавать слухи»

Президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» Дэвид Гриффин опроверг слухи, что «Пеликанс» пытались обменять форварда Зайона Уильямсона в это межсезонье.

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