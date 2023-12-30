Безотказный мотор, надежная коробка, высокий комфорт – иномарка за полмиллиона!

Седан или хэтчбек иностранной марки за 400-500 тысяч рублей. Стоит ли рассматривать как вариант для покупки иномарку в возрасте 10-16 лет и с пробегом около 150-200 тысяч км? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отвечает на этот вопрос утвердительно, подобрав несколько конкретных вариантов.
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