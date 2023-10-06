WP: Белый дом приступил к планированию встречи Байдена с Си Цзиньпином

Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом сам факт переговоров еще не подтвержден, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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