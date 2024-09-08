Огненный август РЖД. Обзор диверсий, поножовщины, аварий, крушений, арестов и других ЧП на железных дорогах

Собирая наши обзоры, мы не ставим целью очернить дорогу. Наоборот, показывая то, о чём не очень любят говорить в высоких кабинетах, мы обозначаем болевые точки, над которыми когда-то было можно, а теперь уже жизненно необходимо работать.
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