Есть расхожее представление, будто детям известных артистов достаточно просто появиться на свет, чтобы перед ними распахнулись все двери.
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