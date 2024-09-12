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Кадры уничтожения танка Abrams при освобождении населенного пункта Мемрик в ДНР

Минобороны РФ разместило видео уничтожения американского танка М1 Abrams при освобождении населенного пункта Мемрик в ДНР, а также кадры с сожженной техникой военнослужащих ВСУ и украинских националистов западного производства на окраине данного села.

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