© Telegram-канал ДТП И ЧП СПбВ Мурино (город в Ленинградской области, пригород Санкт-Петербурга) робот-доставщик врезался в грузовую «Газель».
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