Губернаторы в шоке: Байден признан пригодным к должности президента

Губернаторский корпус поддержал Байдена – президент наносит ответный удар. Спустя неделю, наполненную слухами о том, что доноры демократов и истеблишмент Демпартии собираются заставить (или уговорить) Байдена снять свою кандидатуру, чтобы дать дорогу молодым, выяснилось, что Байден никуда уходить не собирается, и напротив, собрал довольно мощную группу поддержки.