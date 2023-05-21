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В Свердловской области в ДТП столкнулись девять машин

В Свердловской области в ДТП столкнулись девять машин

Информация, поступившая от пресс-службы свердловского ГИБДД, говорит о более чем девяти автомобилях, попавших в ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров.

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