Пять линий электропередач реконструировали в Иркутском районе

Иркутская электросетевая компания завершает реконструкции линий электропередачи в Иркутском районе. Полностью готовы пять объектов: в Пивоварихе, Дзержинске, Лисихе и Позднякова, сообщает пресс-служба компании.
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