В 2025 году в Петербурге будет удвоен объем поддержки производств одежды

На эти цели в бюджете будет заложено около 20 миллионов рублей Директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства в Петербурге Валерий Береснев сообщил журналистам, что в 2025 году объем финансирования дизайнеров, готовых создавать коллекции на местных производствах, удвоится.