В Петербурге начали обследовать бомбоубежища

В Петербурге, как и в любом российском городе, есть сооружения гражданской обороны. Убежища должны спасти население города от различных бед: при нападении врага с оружием, с отравляющими веществами, а также при возникновении природных катаклизмов.
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