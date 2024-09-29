Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Maxim
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Русский уран во Франции, русский никель в Финляндии и русский алюминий в перспективе

Русский уран во Франции, русский никель в Финляндии и русский алюминий в перспективе

1. Во Франции недавно запустили новый ядерный реактор, 57-й по счёту (ссылка). Казалось бы, не слишком выдающаяся новость для страны, которая является европейским лидером по атомной энергетики, и основная часть электроэнергии которой вырабатывается на АЭС.

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