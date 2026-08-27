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Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ

Кремль пригрозил жестким ответом на удары Киева по торговым объектам РФ

Россия ответит в жесткой форме на любые попытки украинской стороны наносить удары по отечественной торговой и экономической инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков агентству Bloomberg .

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