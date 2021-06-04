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В Хабаровском крае сотрудники полиции совместно с общественниками организовали для детей экскурсию в агитпоезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

В Хабаровском крае сотрудники полиции совместно с общественниками организовали для детей экскурсию в агитпоезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

Инспекторский состав отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре совместно с членами Общественного совета совершили выход в музей на базе агитпоезда.

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