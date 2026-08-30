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Раскол в Европе: не все политики готовы спорить с Россией

Раскол в Европе: не все политики готовы спорить с Россией

Митинг за мир, нейтралитет и против поддержки блока НАТО состоялся в столице Швейцарии. На главную площадь Берна пришли также те, кто выступает за отмену антироссийских санкций.

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