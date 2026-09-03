Льюис Хэмилтон о шансе победить в Монце за «Феррари»: «Я бы стал единственным чернокожим гонщиком, который сделал бы что-то подобное – вероятно, в истории»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о шансе на победу на Гран-при Италии. Британец делит рекорд по количеству выигранных гонок в Монце с Михаэлем Шумахером (по пять), но все свои победы одержал за « Макларен » и « Мерседес ».