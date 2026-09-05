Эксперт рассказал о новом этапе нефтяного проекта, запущенного Путиным

Запуск второго этапа проекта «Восток Ойл», во вводе в эксплуатацию которого 5 сентября принял участие президент РФ Владимир Путин, позволит ежегодно увеличивать добычу и экспорт нефти на десятки миллионов тонн в год.
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