Маск пообещал раскрыть всю информацию об инопланетных цивилизациях

Илон Маск (слева) и Такер Карлсон (справа) во время интервью / © Tucker Carlson / Х «Как только я увижу хоть какое-то доказательство существования инопланетян, я немедленно опубликую его на платформе X», — пообещал Маск.
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