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Centrus Energy установила параметры размещения акций и варрантов на $500 млн

Centrus Energy установила параметры размещения акций и варрантов на $500 млн

Американский поставщик ядерного топлива Centrus Energy Corp. (NYSE: LEU) объявил о согласовании условий и ценообразовании публичного размещения акций и варрантов на общую сумму около $500 млн, закрытие которого намечено на 11 сентября 2026 года.

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