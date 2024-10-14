Анализ показал, что большинство самарцев выбирают летний отдых

Аналитика показала, что большинство жителей Самары предпочитают отдыхать летом. Согласно исследованию сервиса SuperJob, среди тех, кто уже определился с планами на отпуск в следующем году, 50% выбрали июнь- август, каждый десятый - апрель-май, 5% - сентябрь-октябрь и 5% - январь-февраль.
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