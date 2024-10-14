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Анализ показал, что большинство самарцев выбирают летний отдых

Анализ показал, что большинство самарцев выбирают летний отдых

Аналитика показала, что большинство жителей Самары предпочитают отдыхать летом. Согласно исследованию сервиса SuperJob, среди тех, кто уже определился с планами на отпуск в следующем году, 50% выбрали июнь- август, каждый десятый - апрель-май, 5% - сентябрь-октябрь и 5% - январь-февраль.

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