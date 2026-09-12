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SPORT24.ru

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Гендиректор «Торпедо»: «Не вижу смысла раздувать бюджет большой зарплатой Дзюбы»

Гендиректор «Торпедо»: «Не вижу смысла раздувать бюджет большой зарплатой Дзюбы»

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым объяснил, почему московский клуб не рассматривает подписание нападающего Артема Дзюбы.

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