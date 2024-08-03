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Предвыборный штаб Харрис заявил, что Трампу «нужно повзрослеть»

Предвыборный штаб Харрис заявил, что Трампу «нужно повзрослеть»

Предвыборный штаб вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис отреагировал на последние высказывания Дональда Трампа, заявив, что бывшему американского лидеру «нужно повзрослеть» и что он «слишком боится» дебатов.

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