«Я сейчас рожу»: очень волнительное видео

Полиция Кемеровской области опубликовала очень волнительное видео. Дело в том, что недавно к несшим службу в городе Прокопьевске сотрудникам ГИБДД Денису Сулейманову и капитану полиции Евгению Камболину обратился пассажир остановившегося авто.