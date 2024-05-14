«Я сейчас рожу»: очень волнительное видео

Полиция Кемеровской области опубликовала очень волнительное видео. Дело в том, что недавно к несшим службу в городе Прокопьевске сотрудникам ГИБДД Денису Сулейманову и капитану полиции Евгению Камболину обратился пассажир остановившегося авто.
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